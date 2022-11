Bayern Monaco-Inter: dove vedere in tv e in streaming la partita di Uefa Champions League stasera

Bayern Monaco-Inter: ecco dove vedere in TV e in streaming la partita valida per la Champions League 2022/2023 che si gioca stasera a Monaco di Baviera.

Bayern Monaco-Inter è la partita in programma stasera 1 novembre alle 21:00, ultimo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. Le due squadre sono già qualificate agli ottavi di finale.

Bayern Monaco-Inter in televisione

Bayern Monaco-Inter in televisione sarà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5. Gli abbonati a Sky potranno seguire l'incontro su Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253). Il match si giocherà nella cornice dell' Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00.

Bayern Monaco-Inter in streaming

Il match Bayern Monaco-Inter si potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche su Mediaset Infinity+.

Telecronisti

La partita su Sky sarà raccontata da Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi. Su Mediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Paganin sono i telecronisti scelti da Canale 5 e Infinity+.

Classifica Gruppo C

Bayern punti 15, Inter punti 10, Barcellona punti 4, Viktoria Plzen punti 0

PROBABILI FORMAZIONI

BAYERN MONACO: Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic; Sabitzer, Kimmich; Gnabry, Gravenberch, Coman; Tel.

INTER: Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Correa.