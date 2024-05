Bayer Leverkusen-Roma, dove vederla: Rai, NOW, Sky o DAZN? - Guida alla semifinale di Europa League

Questa sera, 9 maggio, la Roma si gioca il pass per Dublino dove si giocherà la finale della Europa League. Per raggiungere il traguardo, per il secondo anno consecutivo, la squadra di Daniele De Rossi deve superare l'ultimo ostacolo rappresentato dal Bayer Leverkusen.

Nella gara d'andata la Roma ha perso contro l'undici allenato da Xabi Alonso per 2-0. Oggi ai giallorossi spetta il difficile compito di ribaltare il risultato dell'Olimpico. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21:00. La partita si giocherà alla BayArena di Leverkusen. I campioni della Bundesliga sono imbattuti in stagione, tanto in campionato quanto in Europa League.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Bayer Leverkusen-Roma si potrà seguire in chiaro su Rai 1 con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

In alternativa, il match è visibile per gli abbonati di Sky, al canale Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (252) con il racconto di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

La partita si potrà seguire in streaming gratuito su RaiPlay e su DAZN, dove sarà commentata da Pierluigi Pardo. Bayer Leverkusen-Roma sarà disponibile anche su NOW.

Probabili formazioni

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface. All. Xabi Alonso

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka; Spinazzola; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Lukaku, Abraham. All. De Rossi