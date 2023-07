Battiti Live 2023: cantanti e scaletta della seconda puntata, stasera su Italia1

Battiti Live 2023, il festival musicale itinerante che è ormai un classico nell'estate italiana, torna stasera su Italia 1 alle 21:20 con la seconda puntata della sua nuova stagione. Giunto ormai alla 21a edizione, per il settimo anno consecutivo vedrà tornare alla conduzione la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Battiti Live 2023: scaletta martedì 11 luglio

Tanti i cantanti che si esibiranno nella nuova puntata, ecco tutti i nomi in ordine di uscita sul palco:

Fedez (con Annalisa e Articolo 31)

Articolo 31

Francesco Renga e Nek

Marco Mengoni ed Elodie

Annalisa

Elettra Lamborghini

Mr. Rain

The Kolors

Rocco Hunt

Gabry Ponte

Ernia

Bresh

Francesca Michielin (anche con Gianmaria)

LP

Piero Pelù e Alborosie

Wax

Gaia

Levante

Federico Rossi

Federica

Wayne

Il pagante

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa tappa Elodie e Marco Mengoni da Giovinazzo e i The Kolors da Vieste.