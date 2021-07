Battiti Live 2021 stasera su Italia 1: la scaletta della seconda puntata

Stasera su Italia1 intorno alle 21:20 torna in TV Battiti Live 2021, appuntamento televisivo dell'estate musicale italiana presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci.

La rassegna accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Ecco la scaletta della seconda puntata:

J-Ax e Jake La Furia

Alessandra Amoroso

Aka7even

Fred De Palma

i Sottotono

Gigi D'Alessio

Ermal Meta

Gaia

Tancredi

La Rappresentante di Lista

Gio Evan

Boro Boro con Cara

Jasmine

Dotan

Shade

i Boomdabash e Baby K

Irama

Francesca Michielin

Annalisa e Federico Rossi

Fedez e Orietta Berti

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno:

Malika Ayane da Martina Franca

i Pinguini Tattici Nucleari da Gravina in Puglia

Shiva da Vieste

Anche per questa 19esima edizione il Castello Aragonese di Otranto ospiterà il palco di Radio Norba, ma la kermesse continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno "on the road" in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce. Il pubblico presente al Castello Aragonese potrà interagire con gli artisti in scena attraverso l'attrice e webstar Mariasole Pollio.