Batman e Joker insieme a Dylan Dog: crossover tra i fumetti DC e Bonelli

Joker e Batman e Dylan Dog insieme in un crossover a fumetti: Bonelli e DC hanno appena annunciato una partnership senza precedenti che porterà alla pubblicazione di una miniserie con protagonisti i personaggi dell'universo bonelliano e i supereroi della DC.

L'appuntamento con il crossover Bonelli e DC è a Lucca Comics and Games 2019, dove sarà proposto in esclusiva il numero zero della miniserie, intitolato "Relazioni Pericolose", scritto da Roberto Recchioni e disegnato da Gigi Cavenago e Werther Dell'Edera. Sarà incentrato sui personaggi di Dylan Dog e Batman, con le nemesi Xabaras e il Joker e sarà disponibile in esclusiva allo stand Sergio Bonelli Editore. Ancora top secret i dettagli della storia e degli altri personaggi dell'universo di Batman e Dylan Dog che appariranno nel progetto della miniserie di tre albi, la cui pubblicazione è prevista nel 2020.

"Tutti alla Sergio Bonelli Editore siamo emozionati di far parte di un evento di tale portata" ha dichiarato il Direttore Editoriale Michele Masiero. "Le nostre menti creative si sono messe in moto nel momento stesso in cui abbiamo incontrato per la prima volta gli amici della DC. Attendiamo con trepidazione il momento in cui tutti leggeranno questo speciale, che sarà disponibile a Lucca con due diverse copertine, una Heroes a l'altra Villains". "Siamo orgogliosi di collaborare a questo storico progetto e di farne parte" gli ha fatto eco Pasquale Saviano, Amministratore Delegato di RW Edizioni. "Non vediamo l'ora di poter lavorare con SBE e DC per offrire ai lettori italiani una storia esaltante, che mai si sarebbero aspettati".