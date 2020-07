Batman: Death in the Family, il trailer del progetto animato interattivo

Il trailer di Batman: Death in the Family svela qualche dettaglio del progetto interattivo realizzato da DC Animation e che debutterà in autunno.

Batman: Death in the Family è un nuovo progetto interattivo di cui è stato condiviso online il trailer.

Il video, pubblicato da IGN, anticipa qualche dettaglio dell'interessante esperimento proposto da DC Animation che permetterà agli spettatori di rivivere il film Batman: Under the Red Hood, ma questa volta controllando lo svolgimento della storia.

Il film interattivo debutterà in autunno e racconterà quello che accade dopo che Todd/Robin viene brutalmente picchiato e ucciso dal Joker. Batman: Death In the Family mostrerà quindi cosa accade a Bruce Wayne dopo la morte del suo amico e braccio destro, prima del suo ritorno in versione Red Hood.

Il progetto in arrivo su Blu-Ray e formato digitale comprenderà cinque storie tra cui la narrazione interattiva che permetterà ai fan di scegliere la direzione della storia tramite il proprio telecomando.

L'avventura animata di Batman è prodotta, diretta e scritta da Brandon Vietti, mentre tra i doppiatori ci sono Bruce Greenwood, Vincent Martella e John DiMaggio, oltre a Zehra Fazal e Gary Cole.