Batman: in Cina polemiche per la copertina di The Golden Child, DC rimuove i post online

Batman è il protagonista della serie a fumetti The Dark Knight Returns e la copertina di The Golden Child ha scatenato le polemiche in Cina.

Batman è al centro di alcune critiche causate dalla copertina di The Dark Knight Returns: The Golden Child, il fumetto di Frank Miller, che ha costretto la DC a eliminare un post online a causa dei commenti negativi ricevuti dalla Cina.

Il disegno scelto per la copertina del nuovo volume della saga, in cui si seguiranno anche le storie di Jonathan Kent, il figlio di Superman e Wonder Woman, mostrava infatti Batman lanciare una Molotov e riportava la frase Il Futuro è Giovane scritto in rosa.

Sulla piattaforma Weibo molti utenti si sono lamentati perché sostengono che l'immagine ricordi fin troppo da vicino le proteste per la democrazia in corso a Hong Kong e che l'uso di quelle armi fatte in casa sia legato alle tattiche violente usate dai protestanti. Batman, inoltre, con il suo look dai colori scuri ricorderebbe chi è sceso in piazza. Alcune persone si sono persino spinte oltre nelle proprie critiche ipotizzando che il titolo Golden Child sia un riferimento al colore giallo, simbolo dei manifestanti.

La copertina non ha in realtà nessun legame con quanto sta accadendo a Hong Kong, tuttavia la casa editrice DC ha ritenuto necessario eliminare l'immagine dai propri social media dopo le proteste. Negli Stati Uniti la scelta non è stata però accolta con entusiasmo: molti fan si sono lamentati sostenendo che non si dovrebbe cedere alle pressioni cinesi e alle regole della loro censura.