Bastions: Crunchyroll annuncia l’acquisizione della serie già famosa per la sigla dei BTS

Crunchyroll ha annunciato oggi l'acquisizione della serie d'animazione Bastions dai produttori coreani di Thymos Media e trasmetterà la serie di cinque puntate a partire da sabato 13 maggio. I diritti per lo streaming si estendono a livello globale ad eccezione di Cina, Giappone, Hong Kong, Taiwan, Corea del Nord e Corea del Sud.

"Crunchyroll ha la straordinaria opportunità di presentare ai fan nuovi stili d'animazione provenienti dall'Asia e questa nuova serie coreana ne è un perfetto esempio. Inoltre, le musiche di così tante star del K-Pop rendono BASTIONS ancora più accattivante", afferma Asa Suehira, Chief Content Officer di Crunchyroll.

Bastions parla di un gruppo di supereroi emergenti che vivono in un mondo in cui i supereroi competono tra di loro per la popolarità. Questi giovani dinamici guadagnano popolarità dopo aver salvato la Terra da una crisi, svelando l'identità di un responsabile di inquinamento ambientale. La serie fonde il K-Pop e l'animazione, grazie alla presenza di molte canzoni originali K-Pop, tra cui spicca la sigla e canzone principale interpretata dai BTS.

È il primo progetto a cui i BTS partecipano in gruppo da dopo il rilascio della loro raccolta "Proof" a giugno dello scorso anno. Bastions vanta anche musiche del gruppo K-Pop femminile Le Sserafim e dei cantanti Heize e AleXa, che completano la straordinaria colonna sonora. "Riteniamo che i BTS riusciranno a far immergere completamente gli spettatori nelle scene d'azione e a far provare loro le stesse emozioni dei personaggi, grazie alla perfetta interpretazione dei temi musicali" afferma Thymos Media.