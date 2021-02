Bastardi a mano armata: disponibile in streaming il film con Marco Bocci

Bastardi a mano armata, il nuovo thriller diretto da Gabriele Albanesi, è ora disponibile in streaming sulle principali piattaforme, ecco il trailer del progetto.

Nel video si assiste a quello che accade quando una famiglia fa i conti con un uomo armato che entra inaspettatamente in casa, dando il via a tensioni e scontri.

Bastardi a mano armata è stato scritto dal regista Gabriele Albanesi in collaborazione con Luca Poldelmengo (Cemento armato, Calibro 9) e Gianluca Curti (Calibro 9).

Al centro della storia, che vede un criminale appena uscito dal carcere recarsi in uno chalet di montagna e prendere in ostaggio i proprietari per recuperare una ricca refurtiva, Marco Bocci, Fortunato Cerlino e Peppino Mazzotta. Completano il cast Maria Fernanda Cândido (Il traditore) e la giovane stella emergente Amanda Campana (Summertime di Netflix).

Bastardi a mano armata è prodotto da Minerva Pictures con Rai Cinema, in collaborazione con Amazon Prime Video e in coproduzione con la brasiliana Boccato Productions, e sarà disponibile a partire dall'11 febbraio su Sky Primafila Premiere, Apple TV, The Film Club, Rakuten TV, Chili, IoRestoInSala e Google Play.