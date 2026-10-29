Barry Keoghan si sottopone a un trattamento estetico dopo le critiche al suo aspetto

Barry Keoghan torna a far parlare di sé per una scelta legata alla cura del proprio aspetto. L'attore candidato all'Oscar è il protagonista di un video pubblicato da Nilam Holmes, esperta britannica di trattamenti per il viso e fondatrice di Dermaspa, che documenta una nuova seduta di Xerf. Si tratta di un trattamento estetico non invasivo pensato per rassodare la pelle e stimolare la produzione di collagene attraverso la radiofrequenza.

Barry Keoghan e il trattamento Xerf: come funziona

La notizia ha attirato l'attenzione anche per il momento in cui arriva. Nei mesi scorsi, Keoghan aveva raccontato pubblicamente quanto gli insulti rivolti al suo aspetto fisico sui social avessero inciso sulla sua vita quotidiana, fino a spingerlo a evitare luoghi pubblici e a ritirarsi dalla scena online. Non è però possibile stabilire se la decisione di sottoporsi al trattamento sia collegata direttamente a quelle critiche.

Nel video condiviso da Holmes, Keoghan racconta la propria esperienza con il trattamento, sottolineando la fiducia che ripone nella professionista che lo segue da tempo per la cura della pelle, anche in occasione di film, campagne pubblicitarie e altri impegni professionali. "Ne ho sentito parlare molto e Nilam è davvero entusiasta di questo trattamento. È bravissima in quello che fa, e lo dico sul serio", afferma l'attore. "Ogni volta che vengo qui, trovo l'esperienza rilassante, quasi terapeutica. Mi sento meglio con me stesso e mi vedo meglio. Credo sia importante prendersi cura di sé, dentro e fuori".

Holmes ha spiegato che si tratta della seconda seduta di Xerf effettuata da Keoghan. Nel post che accompagna il filmato, ha anche ricordato la collaborazione avviata da tempo con l'attore, raccontando di averlo seguito durante diversi progetti e di averne visto migliorare la pelle negli ultimi anni.

Il trattamento utilizza la radiofrequenza per favorire il rassodamento cutaneo e il rinnovamento del collagene, senza ricorrere a iniezioni. Secondo il sito di Dermaspa, una seduta dedicata a viso e collo costa circa 3.500 dollari. Tra gli altri personaggi pubblici che, stando ai contenuti condivisi dalla professionista, si sono sottoposti a Xerf figurano Rosie Huntington-Whiteley, Joe Alwyn e Nicole Scherzinger.

"Non volevo più uscire": gli insulti online hanno segnato l'attore

Lo scorso anno, Keoghan aveva già parlato del peso degli impegni professionali sulla propria pelle. In un post dedicato alla preparazione per la copertina della rivista Wonderland, Holmes aveva ricordato come viaggi frequenti, trucco, riprese, interviste e sonno irregolare potessero influire sull'aspetto dell'attore, rendendo necessaria una routine di trattamenti mirati.

Un ritratto di Barry Keoghan

Ma è soprattutto una dichiarazione rilasciata quest'anno a SiriusXM, durante il programma The Morning Mash Up, a dare un contesto più delicato alla notizia. Keoghan aveva raccontato di essere diventato bersaglio di numerosi commenti offensivi sul proprio aspetto fisico e di quanto questa situazione avesse cominciato a condizionarlo. "C'è molto odio online. Ci sono tanti insulti per come sono fatto e si è arrivati a un punto in cui la situazione è diventata pesante", aveva dichiarato. "Mi ha portato a chiudermi in me stesso, a non voler partecipare agli eventi e a non voler uscire di casa. Lo dico con assoluta sincerità: sta diventando un problema".

L'attore aveva inoltre spiegato di essersi allontanato dai social per proteggersi dai commenti negativi. Dopo una première o un evento, tuttavia, gli capitava ancora di controllare le reazioni del pubblico, trovandosi spesso davanti a giudizi poco lusinghieri.

Il video di Barry Keoghan riporta l'attenzione su un aspetto spesso trascurato della notorietà: la continua esposizione al giudizio pubblico, che può trasformare i tratti fisici di un interprete in un bersaglio permanente di commenti e derisione. Nel suo caso, l'attore ha raccontato apertamente le conseguenze di questa pressione, senza nascondere quanto abbia influito sulla sua serenità.

La scelta di sottoporsi a un trattamento estetico resta personale e non autorizza, da sola, a trarre conclusioni sulle motivazioni che l'hanno determinata. Le parole pronunciate da Keoghan nel filmato, però, restituiscono il significato che attribuisce alla cura di sé: un modo per sentirsi meglio, oltre che per migliorare il proprio aspetto.

Resta una distinzione importante: prendersi cura della propria pelle è una decisione individuale; gli attacchi rivolti a qualcuno per le sue caratteristiche fisiche sono un'altra cosa. E il fatto che un attore scelga di mostrarsi durante un trattamento non rende meno gravi le conseguenze degli insulti che ha raccontato di aver subito.