Barracuda Queens, su Netflix in streaming da oggi

Barracuda Queens, la nuova serie svedese ambientata negli anni '90, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 5 giugno 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Siamo nel 1995, all'inizio dell'elettrizzante era "girl power". Lollo, Klara, Frida e Mia sono quattro ragazze privilegiate di Djursholm e si fanno chiamare "Barracuda Queens", un nome ispirato alle feste sulla spiaggia Barracuda. In un momento di disperazione dopo aver ricevuto il conto di un party, le ragazze escogitano uno spericolato piano per rapinare la casa di Amina, una nuova vicina. Le cose non vanno come previsto, ma fortunatamente Amina è più interessata a unirsi alla banda che a denunciare le ragazze.

Insieme restano coinvolte in una serie di rapine sempre più ambiziose che prendono di mira gli antipatici e ricchi vicini. Di giorno sono figlie e studentesse modello, ma di notte si trasformano in spietate ladre alla ricerca di emozioni, liberazione e vendetta contro gli uomini che hanno fatto loro del male. Nessuno sospetterà mai di loro, vero? Nel cast di Barracuda Queens troviamo Alva Bratt, Tea Stjärne, Tindra Monsen, Sandra Zubovic, Sarah Gustafsson e Izabella Scorupco. La prima stagione dello show è composta da sei episodi, disponibili su Netflix da oggi, a partire dalle ore 09:00 (ora italiana).