Bardot, la serie tv torna stasera su Canale 5: la trama della seconda puntata

Dopo l'esordio della scorsa settimana, Bardot, la miniserie sulla diva BB, torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con la seconda puntata. Non amata in modo particolare dalla stampa transalpina, la miniserie racconta i primi 10 anni di carriera del'icona francese. Formata in totale da 6 episodi, l'ultimo appuntamento, quello che porterà gli spettatori nel 1960, è atteso per lunedì 1° luglio.

Bardot: la trama della seconda puntata

Nel 1957 la carriera di Brigitte Bardot è in continua ascesa. I produttori e i registi la cercano, la stampa flirta con lei e la sua popolarità sembra non conoscere limiti. Purtroppo sul piano sentimentale le cose si fanno sempre più complicate: il matrimonio con Vadim è ormai finito e non va meglio alla relazione con Jean-Louis Trintignant. Lui è in Germania per il servizio di leva e Brigitte è tentata dalla proposta del cantante Gilbert Bécaud di partecipare a un programma televisivo. La collaborazione professionale si trasforma presto in un flirt che, scoperto da Jean-Louis, mette fine all'amore con il giovane collega, con grande delusione della Bardot. I problemi non finiscono qui, perchè Gilbert è sposato e ha dei figli, e tutti nel suo entourage le consigliano di chiudere subito con lui per evitare uno scandalo.

Amareggiata per la morte del nonno e per le traversie di una vita amorosa parecchio "frequentata", Brigitte accetta di prendere parte alla produzione della commedia Babette va alla guerra. Sul set conosce Jacques Charrier che si innamora perdutamente di lei. La passione è così forte che Jacques decide di presentarla ai genitori come la donna della sua vita. Peccato che Brigitte non soltanto non desideri un legame così impegnativo, ma non ha neppure intenzione di formare una famiglia. Non ha però fatto i conti con la sorte: quando scopre di essere incinta corre subito dall'ex marito Roger Vadim, in cerca di consigli e di aiuto per abortire.

Il cast della miniserie

Una scelta che non ha messo tutti d'accordo, ma nella serie a interpretare Brigitte Bardot c'è Julia de Nunez (Valentine Bourgeois è la diva francese da bambina). Victor Belmondo è il regista Roger Vadim; Jean-Louis Trintignant ha il volto di Noham Edje. Mikaël Mittelstadt interpreta Gilbert Bécaud, Oscar Lesage è invece Jacques Charrier, padre dell'unico figlio avuto da Brigitte Bardot.