Barcellona-PSG di Champions League stasera in chiaro: dove vederla in TV e in streaming

Barcellona-PSG, in onda stasera alle 21:00 in chiaro, è il match d'andata valido per gli ottavi di finale di Champions League. Dove vedere la partita in TV e in streaming? Scopriamolo nel dettaglio.

Dove vederla in TV

Barcellona-PSG sarà trasmessa su Canale 5 stasera alle 21:00. In diretta dal Camp Nou va in scena la super sfida tra i catalani del fenomeno Messi e i finalisti della scorsa edizione guidati da Mbappè.

La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin. A seguire, sempre sulla rete diretta da Giancarlo Scheri, "Champions League Live", post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Bernardo Corradi, Riccardo Ferri, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Dove vederla in streaming

Barcellona-PSG sarà visibile naturalmente anche in streaming, in diretta sulla piattaforma multimediale gratuita MediasetPlay. Partita e post partita saranno visibili anche in live streaming sul sito www.sportmediaset.it e sull'app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).

Il grande calcio prosegue sulle reti Mediaset anche nella giornata di mercoledì 17 febbraio, con "Pressing Champions League" alle ore 23:50, su Italia 1. Le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampie sintesi di "Porto-Juventus" e "Siviglia-Borussia Dortmund", sono commentati in studio da Giorgia Rossi, con ospiti Alessio Tacchinardi, Mino Taveri e Graziano Cesari per i casi arbitrali. Inoltre, giovedì 18 febbraio, alle 23:00 sul canale 20 spazio a "Pressing Champions League Highlights", con il meglio delle quattro partite giocate martedì e mercoledì.