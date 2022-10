Barcellona-Inter: dove vedere in tv e in streaming la partita di Uefa Champions League

Barcellona-Inter è la partita valida per la Champions League 2022/2023 che si gioca stasera 12 ottobre a Barcellona: ecco dove vederla in TV e in streaming

Barcellona-Inter è la partita in programma stasera alle 21:00, quarto turno, primo di ritorno, della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. la squadra di Simone Inzaghi prova a ripetere la prestazione della settimana scorsa e tornare imbattuta dalla difficile trasferta in terra di Spagna.

Dove vederla in Streaming

Barcellona-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. La partita si gioca nella cornice del Camp Nou di Barcellona. La telecronaca sarà di Sandro Piccinini, il commento tecnico è affidato a Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Come Vedere la partita su Prime Video

Per poter vedere Chelsea-Milan in diretta streaming, sarà necessario utilizzare l'app di Amazon Prime Video, scaricarla anche su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito di Prime Video. Non sono previsti costi aggiuntivi per gli abbonati Prime. Chi non è abbonato a Prime Video può usufruire del periodo di prova gratuito di 30 giorni che regala l'accesso a tutti i contenuti presenti nel catalogo Amazon Prime Video, compresi gli incontri di Uefa Champions League.

Classifica GIRONE C - Bayern 9, Inter 6, Barcellona 3, Viktoria Plzen 0

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-INTER

BARCELLONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Garcia, Marcos Alons; De Jong, Busquets, Pedri; Dembelé, Lewandowski, Ansu Fati. All. Xavi

INTER: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi