Barbara D'Urso vicina a Sanremo e flirta con Flavio Briatore: ecco la verità

Barbara D'Urso, nonostante la sua assenza dal piccolo schermo, continua ad essere al centro dell'attenzione dei media e del pubblico televisivo. Nelle ultime ore sono circolate numerose voci sulla possibile partecipazione della conduttrice partenopea a Sanremo 2024, come co-conduttrice di una delle serate della kermesse canora. Altre voci sono legate al suo presunto flirt con Flavio Briatore.

Barbara D'Urso a Sanremo: cosa sappiamo

Barbara D'Urso manca al pubblico televisivo italiano dal 2 giugno 2023, quando è andata in onda l'ultima puntata della quindicesima edizione di Pomeriggio Cinque. Poche settimane dopo Mediaset affidò la conduzione del programma a Myrta Merlino.

Lo scoop di Novella 2000

Secondo il settimanale Novella 2000, Amadeus in questi giorni sta selezionando le co-condutrici che lo accompagneranno durante il Festival di Sanremo 2024, che quest'anno inizierà martedì 6 febbraio e si concluderà sabato 10 febbraio 2024. Si dice che il direttore artistico stia considerando l'opzione di portare sul palco dell'Ariston proprio l'ex conduttrice Mediaset.

"Barbara D'Urso prevista a Febbraio a Sanremo: pare che il suo agente, Lucio Presta - che è lo stesso agente di Amadeus - si stia muovendo in tal senso e abbia già avuto ogni tipo di nulla osta, compreso quello del direttore artistico Amadeus, che da sempre ama e rispetta Barbara", scrive lo storico settimanale.

"Ma Amadeus cosa dice? Ovviamente tace, non conferma ma non smentisce. L'idea piace, perché è palese, vista l'attesa spasmodica che creerebbe - si legge su Novella 2000 - E dal 6 al 10 febbraio avremo dunque l'appuntamento con Sanremo 2024. Ci sarà Barbara? Toccando ferro c'è chi assicura di sì".

La smentita di Dagospia

I fan di Barbara D'Urso non hanno avuto neanche il tempo di gioire, che impietosa è arrivata la smentita da parte di Dagospia. Giuseppe Candela, collaboratore del portale di Roberto D'Agostino, su X ha scritto: "Come avevamo già spiegato su Dagospia, l'ipotesi Barbara D'Urso a Sanremo2024 è una fake news. Vale anche oggi, non è nei piani del direttore artistico Amadeus"

Barbara D'Urso e il flirt (presunto) con Flavio Briatore

Gli scoop di Novella 2000 su Barbara D'Urso hanno invaso anche la sfera privata della conduttrice, secondo il magazine 'Carmelita' si sarebbe avvicinata molto a Flavio Briatore.

"Barbara e Briatore, senza dare troppo nell'occhio, escono insieme. Sono stati sorpresi a Casa Cipriani, l'esclusivissimo club di Milano di Giovanni Cipriani. Al loro tavolo in una sala appartata c'era Barbara in gran forma appena tornata da Londra e Parigi, elegantissima, ma non troppo appariscente. Barbara era palesemente con Briatore, in gran forma", si legge sulla versione cartacea del settimanale.

E Ancora: "Che Barbara e Briatore debbano essere considerati una coppia forse è presto, sia lei che lui si dichiarano da anni più che single, ma gli amici di lui soprattutto si augurano possano presto trovarsi: 'Finalmente una donna del suo livello, adatta, che sa, conosce, in più bellissima, il che non guasta'".

Le dichiarazioni di Barbara DìUrso

Barbara D'Urso, ad oggi, non ha commentato nessuna delle due notizie. Sui social si è limitata a dare appuntamento ai suoi fan a Teatro. Il suo spettacolo Taxi a due piazze, adattamento italiano della commedia teatrale scritta da Ray Cooney, torna sui palcoscenici italiani, dove ha fatto registrare numerosi sold out.