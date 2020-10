Barbara D'Urso stasera su Canale 5 con Live Non è la D'Urso: ospiti Fausto Leali e Fabrizio Corona

Barbara D'Urso torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con la nuova puntata di Live Non è la D'Urso, che vedrà tra gli ospiti anche Fabrizio Corona e Fausto Leali.

Stasera su Canale 5, alle 21:30, Barbara D'Urso torna con la nuova puntata di Live - Non è la d'Urso, il programma serale della conduttrice partenopea arrivato ormai alla terza edizione.

Tanti ospiti ed esclusive interviste ai protagonisti del momento, come ormai ogni domenica: nuovo faccia a faccia con Fabrizio Corona che in settimana ha annunciato proprio in uno dei programmi di Barbara D'Urso di essere risultato positivo al virus.

Ci sarà anche Fausto Leali che, dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip 5, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Dopo l'incontro di Gabriel Garko della scorsa settimana, stasera toccherà a Eva Grimaldi e alla moglie Imma Battaglia affrontare le cinque sfere di Live Non è la D'Urso. Stessa sorte per il rapper Bello Figo, che torna nel salotto di Barbara D'Urso dopo il litigio con Alessandra Mussolini.

Chi invece dovrà affrontare la furia di Barbara D'Urso sarà l'influencer Iconize che, dopo aver chiesto scusa su Instagram per aver finto l'aggressione omofoba, e dopo aver rinunciato al precedente invito della conduttrice, stasera sarà ospite in studio.