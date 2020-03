Barbara D'Urso: stasera su Canale 5 Live- Non è la d’Urso non andrà in onda

Stasera su Canale 5 Live- Non è la d'Urso e Barbara D'Urso non andranno in onda come invece comunicato la scorsa settimana per mancanza di personale per l'emergenza Coronavirus.

Nei giorni scorsi in Mediaset si era parlato di raddoppiare l'appuntamento con la trasmissione della conduttrice napoletana che, suo malgrado, ha dovuto respingere la proposta dell'azienda.

A raccontare i motivi di questa sua scelta è stata proprio Barbara D'Urso "Con molto orgoglio ho accettato questa richiesta dell'azienda. Ma qui, man mano che passano i giorni, diventa sempre più difficile andare avanti - precisando i motivi della rinuncia ha aggiunto - Siamo davvero in pochi, in tutto il 30% dell'azienda. Non ci sono tutte le telecamere, non ci sono tutti i tecnici non siamo in grado, dal punto di vista produttivo e organizzativo, ad andare in onda anche questo martedì". L'emergenza Coronavirus ha ridotto il numero del personale a disposizione, e la conduttrice in questo momento non se la sente di portare avanti il doppio impegno settimanale. La D'Urso non ha escluso che nelle prossime settimane, se la situazione migliorerà, possa andare in onda anche di martedì sera.

Stasera Canale 5 in prima serata manderà in onda uno Speciale del TG5 'E' guerra totale, ma quando finirà'?', incentrato ovviamente sull'emergenza Coronavirus.