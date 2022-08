Barbara D'Urso torna con Pomeriggio 5: la data di debutto svelata dal promo

Barbara D'Urso torna con Pomeriggio 5: ora, grazie al promo, conosciamo con certezza anche la data d'inizio del programma. La conduttrice partenopea ricomincerà ad offrrire il suo 'caffettuccio' al pubblico a partire da lunedì 5 settembre.

La stagione televisiva sta per ripartire dopo la pausa estiva, il tempo delle repliche sta per terminare e tra poco i palinsesti si affolleranno di nuovi programmi o nuove edizioni di trasmissioni già collaudate, come è il caso di Pomeriggio 5.

I fan di Barbara D'Urso possono iniziare il conto alla rovescia, il promo caricato su Mediaset Inifinity, scaccia qualsiasi perplessità o dubbio: la conduttrice partenopea tornerà lunedì 5 settembre con il suo programma di informazione, cronaca e spettacolo, nella formula rinnovata che abbiamo imparato a conoscere nell'ultima edizione.

Pomeriggio 5 torna nella sua consueta fascia oraria, quelle delle 17:25, il programma sarà preceduto dalle soap di Canale 5, alle 14:45 inizia la soap turca Terra Amara, che quest'estate ha raggiunto vette anche del 23% di share, a seguire, prima di Barbara D'Urso, andrà in onda la soap spagnola Un altro domani.