Barack Obama elenca i 10 migliori film del 2024

Come ogni anno l'ex Presidente condivide le sue raccomandazioni per gli amanti del grande schermo, tra thriller, biopic e grandi ritorni.

Con un altro anno ormai concluso, Barack Obama ha rivelato le sue scelte per i migliori film del 2024, offrendo nuovi spunti a tutti gli appassionati di cinema. Venerdì scorso, l'ex Presidente ha condiviso sulla sua pagina Instagram la tradizionale lista annuale, che include titoli variegati, tra cui un thriller papale, una commedia romantica incentrata su una sex worker, e persino due film con protagonista Timothée Chalamet.

La lista di film di Obama

"Ecco alcuni film che consiglio di vedere quest'anno", ha scritto Obama accompagnando l'elenco. Tra i titoli scelti, figurano Amore a Mumbai, Conclave, The Piano Lesson, La terra promessa, The Seed of the Sacred Fig, Dune - Parte due, Anora, Dìdi (弟弟), Sugarcane e A Complete Unknown.

Conclave: Ralph Fiennes, Brían F. O'Byrne in un'immagine

Tra questi, spiccano alcuni titoli che hanno riscosso un ampio consenso critico nel corso dell'anno. Conclave, scritto da Peter Straughan, racconta uno degli eventi più segreti e antichi della Chiesa cattolica: l'elezione del nuovo Papa. Il cardinale Lawrence (Ralph Fiennes) è incaricato di gestire il conclave, ma, una volta che i leader della Chiesa si sono rinchiusi nelle stanze vaticane, si troverà al centro di una cospirazione che potrebbe minare le fondamenta stesse della Chiesa. Il film ha ottenuto un ampio riconoscimento, con nomination ai Critics' Choice Awards 2024 nelle categorie Miglior Film, Miglior Attore, Miglior Attrice Non Protagonista, Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura Non Originale, Miglior Fotografia, Miglior Scenografia, Montaggio e Costumi, e altrettante nomination ai Golden Globe.

Nel frattempo, Timothée Chalamet conquista due posizioni nella lista di Obama. Il giovane attore appare sia in A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan diretto da James Mangold, che in Dune - Parte due, il sequel dell'epopea di Denis Villeneuve che ha già ricevuto due candidature ai Golden Globe.

Dune - Parte due: un'immagine di Timothée Chalamet

Nonostante le lodi ricevute, la pubblicazione della lista ha sollevato qualche polemica. Molti fan hanno fatto sentire la propria voce nei commenti, lamentando l'assenza di titoli come Wicked, Challengers, Sing Sing e I'm Still Here, che secondo alcuni avrebbero meritato un posto tra i migliori dell'anno.

L'anno scorso, quando Obama condivise la lista del 2023, aveva elogiato il ruolo cruciale dei sindacati WGA e SAG-AFTRA, che avevano scioperato per ottenere migliori condizioni di lavoro e tutele per i professionisti del settore. "Questo ha portato a cambiamenti significativi che renderanno l'industria cinematografica più equa e sostenibile", aveva dichiarato.

Infine, lo scrittore di A Promised Land ha anche condiviso i suoi libri preferiti dell'anno, tra cui Intermezzo di Sally Rooney, La generazione ansiosa di Jonathan Haidt e Stolen Pride di Arlie Russell Hochschild.