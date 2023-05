Bar Stella con Stefano De Martino, stasera su Rai 2: anticipazioni e ospiti della puntata

Stasera su Rai 2, in seconda serata, torna Bar Stella condotto da Stefano De Martino: ecco alcune anticipazioni della puntata del 10 maggio

Stasera, 10 maggio 2023, in seconda serata, alle 23.45, su Rai 2 torna Bar Stella, il programma condotto da Stefano De Martino. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo stasera e gli ospiti. Il nome della trasmissione, come sanno gli spettatori più affezionati, è un omaggio al bar, realmente esistito a Torre Annunziata, fondato dal nonno del conduttore.

Nell'appuntamento di stasera ci sarà un 'amarcord' dell'infanzia di molti clienti del Bar Stella. Il più grande collezionista di giocattoli degli anni '80, Fabrizio Fontanella, racconterà di quando il mondo ludico era ancora tutto analogico.

La cantante Tosca metterà alla prova le doti canore di Stefano De Martino in un duetto sulla 'Samba di Una Nota'. Edmondo, l'uomo di mondo, avrà modo di riportare arti e mestieri strampalati provenienti da ogni dove mentre la maestra sapio sessuale Marta dispenserà consigli fra i tavolini del bar.

All'interno del Bar Stella, oltre al conduttore, ci sono una miriadi personaggi, come il barista Luciano (Herbert Ballerina), capace di preparare ottimi cocktail dai nomi improbabili come il "Gin Tonio" o il 'Tachipirinha'.

Ci sono i clienti fissi del Bar Stella, entrati con le loro storie e i loro caratteri nel cuore degli spettatori: il cameriere Franco (Franco Castiglia), la cassiera Ambrosia (Vincenzo D'Ambrosio), la prof "sapiosessuale" Marta (Marta Filippi), la svanita MezzaLuna (Adelaide Vasaturo) e il primo corpo di ballo statico della storia della tv, i Contenuti Zero.

Anche stasera non mancherà l'apporto della piccola orchestra residente, la Disperata Erotica Band del maestro Pino Perris.

Al Bar Stella l'atmosfera è familiare e amichevole, popolare e calda, proprio come quella del bar in cui Stefano De Martino ha trascorso la sua infanzia. La stessa scenografia è stata disegnata e in parte ricostruita da foto originali dagli scenografi Cappellini e Licheri, arricchita da alcuni reperti storici provenienti realmente dallo storico bar: una ricevuta, un autografo, una vecchia foto, una pala con cui il nonno faceva il gelato.