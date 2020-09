Ballando con le stelle 2020, debutto rimandato: quando andrà in onda

Ballando con le Stelle 2020 deve ritardare il debutto ancora una volta, come annunciato da Selvaggia Lucarelli su Twiiter, e bisognerà incrociare le dite perchè la nuova data di messa in onda, il 19 settembre 2020, venga confermata.

La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito decente, bene. #ballandoconlestelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 2, 2020

Nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi di Milly Carlucci la quindicesima edizione del talent show non partirà come previsto il 12 settembre, dunque. Selvaggia Lucarelli, uno degli storici componenti della giuria lo ha annunciato su Twitter: "La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito decente, bene.". Con l'ironia che la contraddistingue la giornalista ha confermato i dubbi che circolavano sulla partenza del programma dopo che il ballerino professionista Samuel Peron e il concorrente Daniele Scardina erano risultati positivi al test del Coronavirus.

Dopo questa notizia tutto il cast si era fermato per 48 ore per permettere la sanificazione dei locali e il tampone molecolare. Eccetto Peron e Scardina il resto della troupe è risultata negativa ma la macchina organizzativa del programma ha subito un notevole rallentamento. Ieri Milly Carlucci su Twitter aveva scritto: "Siamo in attesa di sapere quando riprenderanno gli allenamenti all'Auditorium e siamo sempre in attesa degli sviluppi della situazione di Samuel e Daniele. Prossimamente faranno anche loro un tampone per capire meglio i progressi". La quindicesima edizione di Ballando con le stelle doveva andare in onda nel marzo 2020 ma è stata spostata a settembre a causa della pandemia.