Ballando con le stelle 2019: quinta puntata stasera su Rai1

Ballando con le stelle 2019 torna stasera su Rai1 dalle 20:35 con la quinta puntata della nuova edizione. Alla conduzione ancora Milly Carlucci accompagnata come ogni anno dall'insostituibile simpatia di Paolo Belli.

Il programma è giunto al suo giro di boa, portando la competizione ad un livello ancora più alto. Solo i migliori vedranno premiati i loro sforzi, in pista e in sala prove, accedendo di diritto alla puntata successiva.

La giuria sarà ancora presieduta dalla Maestra di ballo Carolyn Smith, che sarà accompagnata dalle taglienti lingue di Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Saranno loro a giudicare, di settimana in settimana, il grado di preparazione e di miglioramento di ciascuna delle coppie sui diversi stili di ballo - caraibico, standard, latino-americano, oltre alle prove a sorpresa.

Stasera, però, i giurati avranno anche un nuovo compito e nuovi concorrenti da valutare: apre i battenti il torneo Ballando con te, dedicato alla gente comune. Diventa così protagonista la grande passione dei ballerini di tutte le età, che si scateneranno nei balli più originali e di tendenza. A stabilire chi proseguirà verso la finale del torneo saranno il pubblico da casa, che potrà votare il concorrente preferito attraverso i social (Instagram, Facebook e Twitter), e la giuria in studio. Ad esibirsi in questo primo appuntamento, due giovanissimi talenti: Giorgia Pia Gatto da Reggio Calabria e Gabriel Boschi da Grosseto.

Nella gara dei concorrenti VIP l'ultima parola spetterà al pubblico da casa con il televoto, mentre il commento sarà affidato alla criminologa Roberta Bruzzone. A consegnare il famoso tesoretto, dopo la scomparsa di Sandro Mayer, gli autori dello show hanno preferito assegnare il suo ruolo a personaggi diversi: stasera il compito di custodire e assegnare i punti in più toccherà alla giornalista Emma D'Aquino. Ospiti della quarta puntata saranno Cochi e Renato. I due artisti, che della comicità surreale hanno fatto un marchio di fabbrica, si cimenteranno insieme in una nuova sfida e affronteranno un vero e proprio "tour de force", imparando in poche ore una coreografia realizzata per loro, da eseguire durante la diretta del programma. L'esibizione verrà valutata dalla Giuria, presente in studio. Il punteggio, così ottenuto, sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.

Questi i personaggi che in questa puntata si contenderanno il gradino più alto del podio:

Suor Cristina - Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona)

Manuela Arcuri - Luca Favilla

Ettore Bassi - Alessandra Tripoli

Milena Vukotic - Simone Di Pasquale

Nunzia De Girolamo - Raimondo Todaro

Enrico Lo Verso - Samanta Togni

Dani Osvaldo - Veera Kinnunen

Lasse Lokken Matberg - Sara Di Vaira

Marzia Roncacci - Samuel Peron

Le coppie composte da Kevin e Jonathan Sampaio - Lucrezia Lando, Marco Leonardi - Mia Gabusi e Antonio Razzi - Ornella Boccafoschi sono state eliminate momentaneamente dalla gara, ma continuano ad allenarsi duramente in sala, in attesa della staffetta di ripescaggio.

Dove vederlo: Ballando con le stelle 2019 andrà in onda in diretta su Rai1 dalle 20:35. In streaming è possibile seguire la puntata sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere la puntata grazie nello spazio Replay del sito RaiPlay. Sarà inoltre possibile commentare la puntata sulle pagine social ufficiali di Facebook, Twitter e Instagram.