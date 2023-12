Bake Off Italia - Dolci al Forno: chi è Gabriele Citti vincitore dell'undicesima edizione del talent show

Venerdì 15 dicembre si è conclusa l'undicesima edizione di Bake Off Italia - Dolci al Forno, il talent show condotto da Benedetta Parodi su Real Time. Al termine delle tre prove, Gabriele Citti ha vinto ed è stato proclamato miglior pasticcere amatoriale dell'anno dai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Chi è il Giovane Talentuoso Gabriele Citti

Gabriele Citti è stato il più giovane concorrente dell'undicesima edizione di Bake Off Italia - Dolci al Forno. Il vincitore del talent show dedicato alla pasticceria amatoriale festeggerà tra pochi giorni il suo ventitreesimo compleanno. Gabriele è nato a Lucca il 21 dicembre 2001.

I genitori sono di origine toscana, ha un fratello minore di nome Alessio. Gabriele è molto legato ai nonni. Una delle torte presentate durante Bake Off Italia - Dolci al Forno era dedicata a nonno Vittorio, mentre la nonna è stata la sorpresa che gli ha riservato Benedetta Parodi durante la puntata dedicata ai parenti.

Passioni e Sogni di Gabriele

Gabriele sogna di diventare pasticcere, ma nel frattempo studia ingegneria biomedica all'Università di Pisa. Oltre ai dolci, la sua grande passione è la fotografia. Ai dolci si è avvicinato durante il lockdown grazie alle donne della sua famiglia.

"Ingegneria e pasticceria sono due cose completamente distinte. Se penso all'una, non penso all'altra. La pasticceria è un po' il mio rifugio, il mio sfogo. Cucinare in generale, non faccio solo torte", ha detto Gabriele in un'intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni dopo la vittoria.

Il Futuro di Gabriele de vincitore del talent show

"Non ho ancora pensato a quello che sarà il mio futuro. Ora devo pensare all'università e terminare il corso di studi", ha aggiunto. "Sono più concentrato sul presente e cerco di cogliere le occasioni che arrivano".

I Tommiele sul podio della finale

Sul podio di questa undicesima edizione di Bake Off Italia sono saliti anche Fabio, 38 anni di Foggia, secondo classificato, e Tommaso, 24 anni da Cesena. Tommaso e Gabriele sono stati i compagni di merenda di questa stagione, rivali ma soprattutto amici. Il loro rapporto è stato celebrato su Twitter con l'hashtag #Tommiele, una ship che ha contribuito al successo di questa edizione del talent show.