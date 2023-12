Bake Off Italia - Dolci al forno 2023, stasera la finale su Real Time: anticipazioni e vincitore

Stasera su Real Time va in onda la finale di Bake Off Italia - Dolci al forno 2023, il talent show condotto da Benedetta Parodi

Stasera su Real Time (canale 31) alle 21:20 ultima puntata di Bake Off Italia - Dolci in forno. Il talent show condotto da Benedetta Parodi premierà il miglior pasticcere amatoriale d'Italia. Ecco chi sono i concorrenti rimasti in gara che si contenderanno il titolo di miglior pasticciere amatoriale d'Italia. La puntata finale sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Gran Finale di Bake Off Italia - Dolci al Forno: Emozioni e location

Il gran finale dell'undicesima edizione di Bake Off Italia - Dolci al Forno promette emozioni e tensione culminanti. Dopo un percorso lungo 15 episodi, i quattro finalisti sono prossimi a realizzare il loro sogno di essere incoronati come il Miglior Pasticciere Amatoriale d'Italia. La competizione è condotta da Benedetta Parodi e prodotta da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery.

Il contesto suggestivo di Villa Borromeo d'Adda ad Arcore sarà il palcoscenico della proclamazione del vincitore. I giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia metteranno alla prova i finalisti per l'ultima volta prima di decretare il vincitore di questa edizione ed assegnare il prestigioso titolo.

Ospite d'eccezione: Valeria Graci

L'ospite d'eccezione dell'ultima puntata sarà Valeria Graci, comica, attrice e conduttrice televisiva, che sicuramente contribuirà a rendere l'evento ancora più speciale. Gli spettatori possono aspettarsi momenti di grande suspense e creatività culinaria mentre si avvicina il momento di incoronare il Miglior Pasticciere Amatoriale d'Italia.

A contendersi il titolo saranno:

FABIO (38 - Foggia), ex autista di autobus, è un uomo che nella vita ha fatto sempre mille lavori per aiutare la famiglia, rinunciando anche agli studi. Ora che ha una compagna ed è padre, sente tutta la responsabilità sulle sue spalle, ma ciò non gli impedisce di immaginare un futuro nel mondo della pasticceria , la sua vera passione, e pensa che Bake Off possa aiutarlo a raggiungere quest'obiettivo. Sogna un giorno di aprire una pasticceria per garantire alla figlia quella libertà di scelta che lui non ha mai avuto.

GABRIELE (22 - Lucca) è uno studente di ingegneria biomedica all'Università di Pisa. Grande appassionato di matematica, ama la fotografia. Si è avvicinato al mondo della cucina grazie alle donne di casa e la pasticceria è stata per lui la salvezza durante il periodo di lockdown. Ha deciso di partecipare a Bake Off per capire se il mondo dei dolci possa rappresentare il suo futuro , aiutandolo a diventare un pastry influencer.

ROBERTA (38 - Milazzo, ME) siciliana doc, ha una vita piena di impegni: è i nsegnante di materie umanistiche, scrive per alcune testate locali, organizza incontri culturali, ama gli sport adrenalinici. Ha un blog di cucina e il suo grande sogno è pubblicare un libro che unisca le ricette da lei sperimentate alla passione per la storia della cucina e degli ingredienti. Sente che è arrivato il momento anche di cambiare vita e spera di poterlo fare con Bake Off.

TOMMASO (24 - Cesena) ha studiato giapponese, sua grande passione sin dalle elementari, e ora lavora come stagista nella sua università. È un ragazzo solare, allegro e attivo, ama fare l'uncinetto, vogare in stile "gondoliere", i giochi di ruolo, i fumetti, suonare il pianoforte ma soprattutto la pasticceria. Spera che la sua partecipazione a Bake Off non sia solo il coronamento della sua esperienza di pasticceria amatoriale, ma anche un trampolino di lancio per quella professionale.

Le prove si stasera

Anche la puntata finale sarà caratterizzata dalle tre classiche sfide, ma ogni prova vedrà un'eliminazione diretta. Si inizierà come sempre dalla prova creativa: i quattro finalisti dovranno replicare, migliorandola, la torta che hanno realizzato durante la prima puntata, in cui sono stati chiamati a prepare un dolce che rappresentasse il loro sogno. Al termine di questa prova, uno dei finalisti verrà eliminato.

Seguirà la prova tecnica, in cui i tre concorrenti rimasti in gara dovranno preparare una torta stella, come quelle della Walk of fame di Hollywood: un dolce ideato appositamente dai giudici per questa occasione, che vuole essere un augurio per i concorrenti, che sognano di diventare le nuove stelle della pasticceria.

Al termine delle sfide, saranno due i super finalisti che si contenderanno il titolo nella prova finale. Dopo aver acquisito dimestichezza e competenza dall'inizio del programma, i due aspiranti vincitori dovranno dimostrare di meritarsi il titolo realizzando in quattro ore un'elegantissima e monumentale torta da gran galà, ossia una torta a piani, di grandi dimensioni e dal forte impatto estetico.