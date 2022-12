Bake Off Italia - Dolci al forno 2022, stasera 2 dicembre la finale: anticipazioni

Stasera su Real Time in prima serata c'è la finale di Bake Off Italia 10, con la conduzione di Benedetta Parodi

Stasera su Real Time (canale 31) alle 21:20 ultima puntata di Bake Off Italia - Dolci in forno. Il cooking show targato BBC premierà il miglior pasticcere amatoriale d'Italia. La puntata finale sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Sfida dopo sfida, è arrivato l'appuntamento con il gran finale della decima edizione di Bake Off Italia - Dolci in forno, il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, e condotto da Benedetta Parodi. Stasera l'ultima puntata che vedrà l'incoronazione del vincitore.

Dopo un percorso lungo 14 episodi, i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia metteranno per l'ultima volta alla prova i concorrenti rimasti in gara, per poi assegnare il titolo di Miglior pasticcere amatoriale d'Italia sempre nella splendida cornice di Villa Borromeo d'Adda ad Arcore (MB).

Ospite d'eccezione dell'ultima puntata sarà il maestro di pasticceria di fama internazionale Gino Fabbri, vincitore del titolo di Miglior Pasticcere dell'anno nel 2009 e a capo della squadra italiana che, nel 2015, ha vinto la coppa del mondo di pasticceria.

A contendersi il titolo saranno:

CHIARA (25 - Castel Viscardo, TR) è un'infermiera. La sua passione per la pasticceria nasce con i lievitati e prosegue con le torte classiche, che prepara con le uova del suo pollaio e le marmellate del piccolo frutteto che cura con la nonna. Con il fidanzato Francesco condivide la passione per i viaggi in moto. La pasticceria per lei è un momento di condivisione di amore e felicità.

DAVIDE (38 - Puegnago del Garda, BS) vive con la compagna e fa l'architetto. Il suo lavoro gli va stretto e vorrebbe combinarlo con la pasticceria a tempo pieno. Per farlo, ha un progetto concreto in cantiere: la costruzione di un b&b in cui vivere e poter servire i suoi dolci. La pasticceria per Davide è la sua casa e Bake Off Italia l'occasione per costruirla.

GINEVRA (28 - Napoli), vive con la madre, al momento si è presa un anno sabbatico per cercare la sua vera strada. La pasticceria per lei è casa perché le dà felicità, ma allo stesso tempo, è un sogno ancora tutto da realizzare. Bake Off Italia è l'occasione giusta per scoprire se questo desiderio può trasformarsi in realtà.

MARGHERITA (19 - Valdagno, VI) vive a Milano dove frequenta l'università di moda. Nel tempo libero non fa altro che studiare, documentarsi e preparare dolci, sentendosi così a metà strada tra queste sue grandi passioni. Per lei sia i dolci che i vestiti hanno una storia da raccontare. La pasticceria per Margherita è casa perché è un luogo che la fa star bene.

Anche la puntata finale sarà caratterizzata dalle tre classiche sfide, ma ogni prova vedrà un'eliminazione diretta. Si inizierà come sempre dalla prova creativa: i quattro finalisti dovranno rileborare quella che viene universalmente considerata la torta più difficile al mondo, la Kek Lapis, conosciuta anche come torta millestrati, originaria della regione del Sarawak, in Malesia. Al termine di questa prova, uno dei finalisti verrà eliminato.

Seguirà la prova tecnica, in cui i tre concorrenti rimasti in gara dovranno replicare un celebre dolce firmato dall'ospite d'eccezione Gino Fabbri: la sua inimitabile Torta Giubileo.

Al termine delle sfide, saranno due i super finalisti che si contenderanno il titolo nella prova finale. Dopo aver acquisito dimestichezza e competenza dall'inizio del programma, i due aspiranti vincitori dovranno dimostrare di meritarsi il titolo realizzando un percorso composto da tre ricette: una torta classica da forno, un dolce al piatto e una monoporzione moderna.