Bake Off Italia 2020: la finale stasera su Real Time

Stasera su Real Time (Canale 31) appuntamento con il gran finale di Bake Off Italia 2020: il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, e condotto da Benedetta Parodi, giunge al termine e taglia il traguardo delle 100 puntate.

Sfida dopo sfida, è arrivato il grande giorno a Villa Borromeo d'Adda ad Arcore (MB). I giudici Ernst Knam, Clelia d'Onofrio, Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza metteranno alla prova i 3 concorrenti rimasti in gara, chiedendo la perfezione. Dopo 13 episodi verrà assegnato il titolo di Miglior pasticcere amatoriale d'Italia. Ospite d'eccezione dell'ultima puntata sarà il Maestro Sal De Riso, il pasticcere che partendo dalla Costiera Amalfitana ha conquistato il mondo.

I finalisti:

Monia (45 - Folignano, AP) è una donna forte e fiera che dopo un'importante carriera in banca ha scelto di allentare gli impegni di lavoro per stare con la sua famiglia. Ora che ha finalmente del tempo libero da condividere con i figli, si è data al cake design, è abilissima a creare grandi torte decorate con pasta di zucchero. Ha scelto di partecipare a Bake Off Italia per dimostrare che ha ripreso in mano la sua vita.

Philippe (25 - Segno, TN) ha tre grandi passioni: il vino, i dolci e le donne. È fisioterapista e sostiene che saper fare bene i massaggi e preparare i dolci sia una combinazione perfetta per sedurre le ragazze. Ha scelto di partecipare a Bake Off Italia per diventare ancora più bravo e conquistare ancora più donne con i suoi dolci.

Sara (28 - Gallarate, VA) è una designer che ha trovato nella passione per la pasticceria la vera se stessa. Studiando è diventata sempre più brava in cucina. Ha partecipato a Bake Off Italia per dimostrare al padre, che non crede molto in questo suo desiderio, che può cambiare radicalmente la sua vita e diventare una pasticcera professionista.

Si inizierà come sempre dalla prova creativa: per festeggiare le 100 puntate di Bake Off Italia i finalisti dovranno sfornare 4 tipi diversi di monoporzione ognuna in 25 esemplari, per un totale di, appunto, 100 mini porzioni. A seguire la prova tecnica: ai concorrenti verrà chiesto di replicare un dolce firmato dell'ospite d'eccezione Sal De Riso: la sua inimitabile Torta Ricotta e Pere. Al termine delle due prove il pasticcere che avrà commesso più errori dovrà abbandonare il tendone e i suoi sogni di gloria. Gli ultimi 2 pasticceri che resteranno in gara si contenderanno il titolo nella prova finale: dopo aver acquisito dimestichezza e competenza dall'inizio del programma, i due finalisti dovranno dimostrare ai giudici quanto valgono con il loro cavallo di battaglia.

La proclamazione del vincitore avverrà come da tradizione fuori dal tendone.