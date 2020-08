Bake Off Italia 2020: anche una drag queen tra i concorrenti

Il 4 settembre arriva Bake Off Italia 2020 su Real Time, nel programma Csaba dalla Zorza si aggiunge ai tre giudici e tra i concorrenti ci sarà per la prima volta una drag queen.

Bake Off Italia 2020 torna su Real Time venerdì 4 settembre e per la prima volta tra i concorrenti ci sarà una drag queen, Giacomo Luzzi in arte Peperita. Confermata Benedetta Parodi alla guida del programma mentre Csaba dalla Zorza sarà il quarto giudice.

L'ottava edizione di Bake Off Italia è ormai alle porte, archiviata la settima con la vittoria di Martina Russo, il reality è pronto a premiare il miglior pasticciere tra i sedici concorrenti che sono stati selezionati. Il cast è quasi completamente confermato, alla guida del cooking show c'è sempre Benedetta Parodi, ai tre giudici Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara, quest'anno si aggiunge Csaba dalla Zorza di Cortesie per gli ospiti. É stata la stessa conduttrice a farlo sapere con un post su Instagram "sono molto felice di poter dare il mio contributo a una trasmissione che ho sempre amato, anche nella sua versione britannica. Non lascio Cortesie per gli Ospiti, ma porto avanti per ora questo impegno doppio".

Ecco chi sono i concorrenti che cercheranno di aggiudicarsi il titolo di Miglior pasticciere amatoriale d'Italia:

Alessandra, 38 anni di Anzio

Alessia, 28 anni di Padova

Arturo, 36 anni di Rimini

Chiara, 34 anni di Varese

Donato, 36 anni pugliese ma bolognese di adozione

Elisabetta, 59 anni di Milano

Fedele, 44 anni di Cosenza

Matteo, 35 anni di Milano

Giovanni, 24 anni di Como

Philippe, 25 anni di Trento

Monia, 45 anni di Folignano

Sara, 28 anni

Valeria, 38 anni di Palermo

Gino, 25 anni di Firenze

Elena, 20 anni di Conegliano

Giacomo Luzzi, 37 anni di Milano e pugliese di nascita

Giacomo Luzzi è 'Peperita', la prima drag queen concorrente di Bake Off, nel 2017 ha vinto il titolo di Miss Drag Queen Lombardia imitando Benedetta Parodi. Sulla sua pagina Instagram ha scritto "l'emozione mi toglie il fiato, ora posso gridarlo al mondo. Sono una concorrente di bake off 8".