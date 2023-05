Back to School 2023 torna stasera su Italia 1, ecco i VIP ripetenti e rimandati del 4 maggio

Stasera 4 maggio su Italia 1, in prima serata, andrà in onda un nuovo episodio di Back to school, il programma che vede 30 celebrità del mondo della televisione, della musica e dello sport, costrette a ripetere l'esame di quinta elementare. La trasmissione sarà condotta da Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo del 'capoclasse' indisciplinato.

In questa puntata, tra i partecipanti di Back to School, vedremo Ivan Cattaneo, Luca Daffrè, Justine Mattera, Katia Ricciarelli e Beatrice Valli. Inoltre, saranno presenti anche alcuni 'rimandati' che tornano dalla puntata precedente, come Gigi e Ross, Elena Morali e Carmen Di Pietro. La showgirl sta affrontando l'esame per la terza volta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il promo di presentazione della puntata.

La Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, sottoporrà poi i Ripetenti alla prova finale e deciderà se gli esaminandi saranno 'promossi' o 'rimandati' alla puntata successiva.

Back to school è un programma realizzato da RTI in collaborazione con Blu Yazmine. La sceneggiatura è di Angelo Ferrari con Nicola Lorenzi, Lorenzo Almansi, Tommaso Corda, Ilenia Ferrari, Fabrizio Gasparetto, Marco Matteo, Alexio Biacchi e Ferdinando Sorbo, mentre la regia è affidata a Cristiano D'Alisera e quella delle clip al campus a Giampaolo Marconato.