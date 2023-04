Back to school 2023, seconda puntata: ecco i big ripetenti di stasera 12 aprile

Federica Panicucci torna stasera con la seconda puntata di Back to school 2023: nella seconda edizione del programma 30 Vip siedono sui banchi di quinta elementare

Back to school torna stasera 12 aprile in prima serata su Italia 1 con al timone Federica Panicucci, che ha sostituito alla conduzione Nicola Savino, emigrato su TV8. Nel corso del programma 30 VIP saranno sottoposti al fuoco di domande dei loro maestri, ovvero un gruppo di bambini dai 7 agli 11 anni. Sapranno rispondere oggi alle semplici domande di geografia, storia o matematica che vengono rivolte agli alunni delle elementari?

I big che si metteranno in gioco stasera sono: Carmen Di Pietro, Raffaella Fico, Aldo Montano, Luca Onestini e Ricky Tognazzi. Inoltre, tra i banchi ritroveremo la Rimandata", Soleil Sorge, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

In questa nuova avventura Federica Panicucci sarà affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli, nel ruolo dell'indisciplinato "capoclasse". I Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, cercheranno di istruire e seguire nell'apprendimento i 30 Ripetenti. Lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d'esame e su tutto il programma scolastico in generale.

Successivamente, nel corso delle puntate in studio, la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, sottoporrà i Ripetenti a serrate interrogazioni e all'esame finale. Gli esaminandi potranno essere promossi e ricevere il tanto agognato diploma o rimandati alla puntata successiva, come è successo a Soleil Sorge. Nell'aula magna in cui avrà luogo l'esame saranno invitati anche parenti e amici, liberi di sostenere, senza suggerire, le prestazioni dei Ripetenti.