Awkwafina affianca Arnold Schwarzenegger e Alan Ritchson in The Man With The Bag

Awkwafina sarà la protagonista della commedia natalizia per famiglie The Man with the Bag, accanto ad Arnold Schwarzenegger e Alan Ritchson.

Awkwafina, star di Crazy & Rich e Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, sarà la protagonista della commedia natalizia per famiglie The Man with the Bag, dove condividerà il set con Arnold Schwarzenegger e Alan Ritchson. Al momento, i dettagli sul suo ruolo sono ancora top secret.

Recentemente, Awkwafina ha prestato la sua voce in Kung Fu Panda 4 (Universal) e Prendi il volo (Illumination), e ha preso parte alla serie Quiz Lady (Hulu), vincitrice di un premio Emmy, oltre a Jackpot! per Amazon MGM Studios. È celebre soprattutto per il suo ruolo in Crazy Rich Asians (Warner Bros.) e per la serie da lei ideata e interpretata, Awkwafina is Nora From Queens (Comedy Central).

Tra i suoi altri film, ricordiamo Ocean's 8, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, The Bad Guys e Jumanji: The Next Level.

Trama e cast di The Man With The Bag

The Man with the Bag racconta la storia del sacco magico di Babbo Natale (interpretato da Schwarzenegger), che viene rubato. Per recuperarlo, Babbo Natale si rivolge alla sua lista dei cattivi, cercando il ladro Vance, che dovrà aiutarlo a riportare il sacco al suo posto. Insieme a sua figlia, Babbo Natale e un gruppo di disadattati, Vance dovrà portare a termine il più grande colpo della sua vita per salvare il Natale.

Paradise Hills: una scena del film con Awkwafina

Nella prima foto ufficiale diffusa su Instagram, Schwarzenegger appare in abiti natalizi: cappotto, sciarpa, maglione a tema e barba bianca, accanto al giovane collega. Le immagini dal set, diffuse sui social, anticipano alcune sequenze d'azione del film, che è diretto da Adam Shankman.

Il film, prodotto da Amazon MGM Studios, vede la regia di Adam Shankman su una sceneggiatura di Allan Rice. Tra i produttori di The Man with the Bag ci sono Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo e Alan Ritchson.