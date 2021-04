Avanti un altro! Pure di sera: Patrizia De Blanck si presenta senza un dente

Patrizia De Blanck si è presentata senza un dente nella prima puntata di Avanti un altro! Pure di sera, che ha esordito in prima serata con una sfida tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 e gli opinionisti TV.

Dopo la chiusura di Live - Non è la D'Urso, la prima serata della domenica di Canale 5 è stata affidata a Paolo Bonolis e al suo programma Avanti un altro! Pure di sera. Ieri i protagonisti della trasmissione sono stati alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5, tra cui Patrizia De Blanck, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. I 'vipponi' si sono scontrati con opinionisti come Cristiano Malgioglio e Alba Parietti. La trasmissione è stata accolta con entusiasmo dal pubblico televisivo risultando la più vista della serata: il programma ha superato i 4 milioni di spettatori con uno share del 17,59%.

Patrizia De Blanck è stata la prima a sedersi sulla poltrona dei concorrenti e, come potete vedere nel video, al suo sorriso mancava qualcosa. La contessa ha spiegato che mentre mangiava un biscotto le si è rotto un dente, uno vero, non incapsulato, come ha spiegato a Paolo Bonolis: "ma lo sapete che addentando un biscotto oggi pomeriggio mi è saltato un dente, guardate! Ma non era mica una capsula, ma un dente vero".

Il conduttore poi è ritornato varie volte sull'argomento prendendo in giro, bonariamente, la De Blanck che, da donna di spirito, ha sempre risposto, nonostante la situazione, con un sorriso.