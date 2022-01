Aurora Ramazzotti ha il Covid? La smentita su Instagram è uno sfogo rabbioso

Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, ha scelto Instagram per sfogarsi a proposito delle recenti indiscrezioni che sono state riportate da svariate testate giornalistiche italiane: la presentatrice non ha il Covid e non è mai stata "attaccata a tubi e flebo".

La Ramazzotti è stata la protagonista di uno sfogo rabbioso postato sulle sue Instagram Stories in cui ha riportato alcuni titoli di articoli di giornale che hanno diffuso informazioni false sul suo stato di salute attuale e sulle sue condizioni fisiche.

"Aurora Ramazzotti ricoverata d'urgenza e attaccata a tubi e flebo: la notizia che nessuno voleva leggere", questo il titolo che la figlia della showgirl svizzera ha postato sui social media, prima di condividere un caso simile con i suoi follower poche ore dopo: "Oggi abbiamo raggiunto il livello successivo".

Aurora Ramazzotti si è lamentata a proposito di una foto in particolare in cui il suo volto è stato montato su uno sfondo di una stanza d'ospedale. Questa notizia, a quanto pare, risale a molti anni fa: fu la madre stessa a raccontare che sua figlia si era ubriacata ad una festa e che era stata trasportata d'urgenza in ospedale a causa dell'alcol.