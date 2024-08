Audible gratis per 60 giorni: perfetto per ascoltare Il Signore degli Anelli e altre saghe fantasy

È estate e il tempo libero vi porta a riflettere su quelle letture che, da tempo immemore, vi affascinano anche se non riuscite a trovare mai la voglia e l'incastro giusti per dedicare loro spazio e tempo. In questo caso ci pensa Audible, fornendovi un servizio che agevola e invoglia sia dal punto di vista economico che dello stesso processo di lettura. In questo momento, Amazon Italia offre ben 60 giorni di abbonamento gratuito per Amazon Audible (ricordandovi che si tratta di una promozione aperta solamente ai nuovi abbonati a Prime). Tutti gli altri possono comunque fruire di 30 giorni di prova gratuita passando direttamente dallo stesso Audible.

Una volta attivate queste promozioni è bene specificare che si rinoveranno in automatico al termine del periodo di prova, a 9.99€ al mese, a meno che non vi ricordiate di disattivare il rinnovo gratuito, che può essere tolto quando volete. Abbonarsi ad Audible significa accedere a un vastissimo catalogo comprendente oltre 70 mila prodotti audio fra audiolibri, Podcast e Audible Originals. Il tutto con la possibilità di ascoltare le vostre storie preferite anche offline, tramite gli appositi download, e senza interruzioni. Trovate tutte le informazioni nel box qui sotto o, in alternativa, vi basterà cliccare su questo indirizzo.

Un catalogo variegato

Nel vastissimo catalogo di Audible potrete trovare tantissimi audiolibri e altri prodotti. Quale migliore occasione per recuperare storie dal peso immortale come Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit, ma anche la saga di Harry Potter, le storie di Dune, di Sandman e molte, molte altre. Se siete appassionati di racconti dall'indole più classica, o magari lontana dalla dimensione del fantasy, non c'è nessun problema in termini di esplorazione fra autori più conosciuti e meno seguiti.

Sfruttate anche voi questi periodi di prova gratuita per recuperare, o magari vivere nuovamente, alcuni fra i libri più importanti, complessi e iconici nella storia della letteratura, in un formato sicuramente più semplice da assorbire e avvolgente, perfetto per ogni occasione, dato che Audible può essere riprodotto su smartphone, tablet, computer e anche Amazon Echo.