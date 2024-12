Attacco al potere - Paris Has Fallen: tutti gli episodi della serie tv ora disponibili su Mediaset Infinity

Dopo il debutto in chiaro su Italia 1, la serie tv action Attacco al potere - Pais Has Fallen è ora disponibile con tutti gli episodi in streaming, gratis e in esclusiva, su Mediaset Infinity.

In onda per la prima volta in chiaro - su Italia 1 - dallo scorso 2 dicembre, Attacco al potere - Paris Has Fallen è composta da 8 episodi, che uniscono l'estetica del film d'azione con la trama avvincente dei thriller politici. Girata tra Parigi e Londra, prodotta dallo stesso Gerard Butler, la serie è una delle più grandi produzioni televisive del 2024 per ambizioni, dimensioni e costi.

Di cosa parla Attacco al potere - Paris Has Fallen

Vincent Taleb (interpretato da Tewfik Jallab, l'omologo dell'agente Banning di Gerard Butler nella saga cinematografica) è un agente a capo della scorta di un importante personalità politica. Durante un evento organizzato dall'ambasciata britannica di Parigi, agli agenti che proteggono il ministro della Difesa francese arriva un avvertimento: sarà proprio lui il bersaglio di un imminente attacco terroristico.

L'ufficiale Taleb dovrà quindi collaborare con l'agente dell'MI6 Zara Taylor (Ritu Arya) se vuole salvare la vita all'uomo che ha il compito di proteggere. I due dovranno smantellare il gruppo di sicari guidato dall'ex capitano della Légion Étrangère Jacob Pearce (Sean Harris).

Vincent e Zara scopriranno presto che il piano dei terroristi è però molto più grande di quanto avessero pensato: nel mirino ci sono tutti quelli che hanno abbandonato Pearce, anni prima, nelle mani dei talebani, in Afghanistan. Una catena di eventi, dove Taleb e Taylor presto si renderanno conto che possono fare affidamento solo l'uno sull'altra, soprattutto dopo aver capito che nella loro squadra c'è una talpa.

Nel cast della serie, oltre agli interpreti già citati, c'è anche Emmanuelle Bercot, che veste i panni di Madame le Présidente de la République, Juliette Levesque. Soprattutto alla sua figura sono legate le trame che intrecciano amore e spionaggio.

Dopo il grande successo della trilogia cinematografica - composta da "Olympus Has Fallen", "London Has Fallen" e "Angel Has Fallen" - con un quarto capitolo già in produzione, il franchise di Attacco al potere si arricchisce ora di un nuovo capitolo seriale.

Attacco al potere - Paris Has Fallen è diretta da Oded Ruskin e Hans Herbots, e scritta da Howard Overman.