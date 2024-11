Attacco al Potere - Paris Has Fallen su Italia 1 da lunedì 2 dicembre: trama e cast della nuova serie action

È ispirata alla saga cinematografica con Gerard Butler e Morgan Freeman Attacco al potere - Paris Has Follen, la nuova serie tv in onda su Italia 1 in prima visione da lunedì 2 dicembre: ecco la trama e il cast.

Per tutti gli amanti del genere action, una nuova serie tv è in arrivo su Italia 1: lunedì 2 dicembre, in prima serata e in prima visione, debutta Attacco al potere - Paris Has Fallen, girata tra Parigi e Londra e ispirata alla saga cinematografica con Gerard Butler e Morgan Freeman.

Composta in totale da 8 episodi, Attacco al potere - Paris Has Fallen andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 circa ogni lunedì. La serie sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand.

Si tratta della "più grande produzione televisiva del 2024", come l'ha definita Anne Chérel, VP global sales and distribution di Studiocanal, il colosso francese che possiede il terzo catalogo di film più grande del mondo. Attacco al potere - Paris Has Fallen è stato il miglior esordio di sempre, per una serie originale, in Francia su CANAL+.

Attacco al potere - Paris Has Fallen: la trama

Vincent Taleb (l'omologo dell'agente Banning di Gerard Butler nella saga cinematografica) è un agente a capo della scorta di un importante personalità politica. Durante un evento organizzato dall'ambasciata britannica di Parigi, alla scorta del ministro della Difesa francese arriva un avvertimento: è lui il bersaglio di un imminente attacco terroristico, e non il presidente degli Stati Uniti in visita.

L'ufficiale Taleb dovrà quindi collaborare con l'agente dell'MI6 Zara Taylor se vuole salvare la vita all'uomo che ha il compito di proteggere. I due dovranno smantellare il gruppo di sicari guidato dall'ex capitano della Légion Étrangère Jacob Pearce.

Vincent e Zara scopriranno presto che il piano dei terroristi è però molto più grande di quanto avessero pensato: nel mirino ci sono tutti quelli che hanno abbandonato Pearce, anni prima, nelle mani dei talebani, in Afghanistan. Una catena di eventi, dove Taleb e Taylor presto si renderanno conto che possono fare affidamento solo l'uno sull'altra, soprattutto dopo aver capito che nella loro squadra c'è una talpa.

Il cast

Tewfik Jallab è l'agente Vincent Taleb, capo scorta di un importante politico, così come l'agente Banning interpretato da Gerard Butler (che figura qui tra i produttori) nella saga cinematografica Attacco al potere. Sean Harris è l'ex capitano della Légion Étrangère Jacob Pearce, ora alla guida di un gruppo assoldato dai terroristi.

Ritu Arya è l'agente dell'MI6 Zara Taylor, chiamata a collaborare con il protagonista Vincent Taleb, mentre Emmanuelle Bercot veste i panni di Madame le Présidente de la République, Juliette Levesque, che vedremo anche protagonista di una liaison con l'agente Taleb.