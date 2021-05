Atalanta-Juventus di Coppa Italia: dove vederla stasera in TV e in streaming

Stasera si gioca Atalanta-Juventus, finalissima della Coppa Italia 2021: ecco come sarà possibile vederla in TV e in streaming.

Atalanta-Juventus, che si gioca stasera alle 21:00, è la finale della Coppa Italia 2021.

Dal 2008, l'anno nel quale la finale di Coppa Italia tornò alla gara "secca", la partita che assegna il secondo trofeo nazionale per ordine di importanza si era sempre giocata a Roma. Quest'anno, però, anche per effetto del "restauro" al quale la Federcalcio sottoporrà l'Olimpico in vista degli Europei, la Coppa Italia trasloca al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Dove vederla in TV

Atalanta-Juventus sarà trasmessa stasera in TV, in chiaro, su Rai1, con calcio d'inizio alle 21:00, e con collegamento subito dopo il Tg1, alle 20:35.

La telecronaca della partita sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con interviste di Alessandro Antinelli (che curerà anche il presentation studio con Marco Tardelli) e Andrea Riscassi, e lo studio esterno supplementare con Bruno Gentili e Milena Bertolini.

Un ampio post-partita, invece, andrà in onda su Raisport+HD.

Come accaduto anche per la finale del 2020, la partita sarà trasmessa anche da Rai 4K, in risoluzione Ultra HD sul canale 210 della piattaforma satellitare Tivùsat.

Dove vederla in streaming

Atalanta-JUventus sarà visibile naturalmente anche in streaming, in diretta sulla piattaforma multimediale gratuita RaiPlay.

La sfida tra i nerazzurri bergamaschi e i bianconeri, tra l'altro, segnerà anche il ritorno sugli spalti del pubblico, per la prima volta dopo oltre un anno, con 4200 tifosi sugli spalti (il 20% della capienza).

La Juventus detiene il record di vittorie nella manifestazione - 13 - mentre l'Atalanta è ferma al successo datato 2 giugno 1963, 3-1 al Torino nella finale disputata a San Siro.