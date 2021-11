Astroworld Festival 2021: cosa è successo e quante persone sono morte

Ecco che cosa è successo e quante persone sono morte all'Astroworld Festival 2021: in Texas sono ancora in corso le indagini per chiarire cosa sia accaduto la sera di venerdì 5 novembre presso il concerto del rapper Travis Scott durante il quale 10 persone hanno perso la vita, compreso un bambino di soli nove anni, Ezra Blount, e alcune centinaia sono rimaste ferite.

Ma che cosa è accaduto? Secondo gli inquirenti il pubblico ha cominciato a spingere, schiacciandosi verso il palco durante il concerto di Scott e dopo pochi secondi alcune persone, che erano inizialmente state incitate ad avvicinarsi al palco dallo stesso rapper, sono svenute a causa della calca, causando il panico.

Le persone presenti al concerto hanno descritto la calca della folla come terrificante e come una "trappola mortale" da cui molti di loro non credevano di poter uscire vivi. Le autorità non hanno reso note le cause di morte delle vittime e hanno affermato che potrebbero volerci settimane per le autopsie anche se l'indagine su come ha avuto luogo l'incidente mortale rimane in corso: le misure di sicurezza dell'evento, con i suoi 50.000 spettatori, saranno esaminate attentamente.

Secondo molti il rapper è responsabile dell'accaduto e, per questo motivo, alcuni membri del pubblico avrebbero intentato almeno 18 cause contro Scott e le società coinvolte nell'organizzazione. Secondo la CNN, Manuel Souza, ovvero una delle persone rimaste ferite durante il festival, ha fatto causa al rapper, sostenendo che anziché tutelare la sicurezza del pubblico egli abbia "deliberatamente ignorato i seri pericoli per i partecipanti e fomentato comportamenti pericolosi, incoraggiando esplicitamente i fan a 'dare sfogo alla loro rabbia' durante i concerti."