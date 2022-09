Asterix e Obelix – il Regno di Mezzo, il trailer svela il personaggio di Zlatan Ibrahimović

Notorious Pictures ha appena diffuso il trailer in italiano di Asterix e Obelix - il Regno di Mezzo che svela l'identità del personaggio di Zlatan Ibrahimović: l'attesissimo quinto film sulla serie francese di culto, diretto da Guillaume Canet, arriverà nelle sale italiane a febbraio 2023.

I due celebri galli sono lo stesso Guillaume Canet (Asterix) e Gilles Lellouche (Obelix), insieme a loro il premio Oscar Marion Cotillard nei panni di Cleopatra, Vincent Cassel in quelli di Cesare e un inedito Zlatan Ibrahimovic nel ruolo del romano Caius Antivirus.

Per Ibrahimovic, il regista e protagonista di Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo, ha scelto il ruolo di un aiutante dei protagonisti, un legionario romano al servizio dell'Imperatore Giulio Cesare. Come annunciato in precedenza, il film presenterà una serie di camei, come già accaduto nei precedenti capitoli del franchise.

La sinossi della pellicola recita: "In questa nuova storica avventura, i due valorosi guerrieri dovranno aiutare Fu Yi, l'unica figlia dell'imperatore cinese Han Xuandi, fuggita dalle grinfie di un principe malvagio e arrivata in Gallia in cerca del loro aiuto."