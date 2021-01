Assalto al Congresso USA, sostenitore di Trump constringe alla fuga il corrispondente del TG3 (VIDEO)

C'era anche il corrispondente del TG3 tra le persone costrette alla fuga durante l'assalto al Congresso USA da parte degli strenui sostenitori di Donald Trump. E l'ennesimo atto, gravissimo, di violenza, in questo caso per fortuna solo verbale, è andato in scena in diretta sotto gli occhi di tutti gli spettatori in quel momento sintonizzati sulla terza rete RAI.

Antonio Di Bella, come molti altri giornalisti, si trovava in quei terribili momenti a Capitol Hill, sede del Governo degli Sati Uniti, quando è stato raggiunto da un sostenitore di Donald Trump che gli ha urlato: "Everybody hate the fucking fake news!", spingendolo a lasciare la postazione con fare minaccioso.

Il tutto mentre il giornalista era in diretta con lo special TG3 dedicato proprio a quanto stava accadendo a Washington.

Il corrispondente Di Bella, come si vede nel video, si è trovato costretto ad "andare via prima che venga il peggio", abbandonando così la diretta per diversi minuti.

Poco prima, durante l'assalto al Campidoglio, dove il Congresso era pronto a ratificare la vittoria elettorale di Joe Biden, i manifestanti avevano già distrutto telecamere e altro materiale utile ai giornalisti presenti a Washington per garantire il collegamento.