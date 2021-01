Assalto a Capitol Hill: stasera su La7 lo speciale di Atlantide dedicato ai disordini negli USA

Stasera su La7, alle 21:15, la programmazione già prevista sarà sostituita dallo speciale di Atlantide dedicato all'assalto a Capitol Hill, avvenuto ieri per opera della frangia più estrema dei sostenitori di Donald Trump.

Nel giorno che doveva sancire la ratifica della vittoria di Joe Biden e Kamala Harris, Capitol Hill, sede del Governo degli Stati Uniti, è finito nelle mani di migliaia di insorti aizzati dalle parole del presidente uscente Donald Trump. Sono state le ore più drammatiche e surreali che gli Stati Uniti abbiano mai vissuto negli ultimi duecento anni, con quattro morti, feriti, arresti, la fuga di senatori e rappresentanti del Congresso, il braccio di ferro televisivo tra Biden e Trump e l'assedio di Washington durato fino a tarda notte.

Un racconto che Atlantide propone con lo Speciale La notte americana, condotto da Andrea Purgatori, insieme a Walter Veltroni, Rula Jebreal collegata da New York e Gerardo Greco. A chiudere lo speciale, il durissimo documentario di Dan Partland #Unfit - The psychology of Donald Trump, che raccoglie le testimonianze di psichiatri, psicologi ed ex collaboratori di Trump che dipingono un fosco profilo del Presidente americano giudicato inadatto al suo ruolo.