Asia Argento sfotte Fabrizio Corona: "Piangeva seduto sul ce..o"

Fabrizio Corona talmente affranto dalla rottura con Asia Argento da piangere seduto anche in bagno? Il divertente retroscena di quel video postato dal paparazzo ormai qualche anno fa è stato svelato direttamente dall'attrice e regista, tra le risate, nel salotto di Barbara D'Urso.

Nel 2018 Asia Argento e Fabrizio Corona hanno avuto una breve flirt, terminato dopo soli tre giorni con l'attrice che lo ha lasciato con una canzone molto eloquente di Piero Ciampi. Ospite dell'ultima puntata di Live Non è la D'Urso, la regista ha parlato con Barbara D'Urso della sua breve relazione con l'ex paparazzo spiegando i motivi per cui è andata via.

Ieri in studio è stata mandata in onda una clip con le sue relazioni più famose, Asia, quando è stata fatta vedere la fine della sua rapporto con Fabrizio Corona, è scoppiata a ridere. Barbara subito ne ha approfittato per chiederle il motivo, la Argento - come potete vedere nel video - ha prontamente risposto: "Mi viene da ridere perché quando nel filmato l'abbiamo visto piangere perché lo avevo lasciato era sulla tazza del ce..o. Che poi lasciato, non è che noi abbiamo avuto relazione, l'ho visto tre volte, non lo conosco. Lui poi è stato felicissimo di aver avuto il pretesto per vendere cose ai paparazzi".

Asia spiega anche il motivo per cui se ne è andata: "Quando ho visto questo giro me ne sono andata, gli ho mandato una canzone di Piero Ciampi, Adius, e l'ho bloccato. Io voglio anche bene a questo ragazzo, ma ha dei problemi mentali come tutti noi del resto. E' intelligentissimo ma tormentato, non eravamo fatti per niente per stare insieme, ma zero. Lui è molto furbo mentre io sono intelligente ma non sono furba", dice Asia.

Spiegando che non porta rancore: "ma non gliene voglio, gli auguro il meglio. La nostra non è stata una storia, non so niente di lui. Ho letto il suo libro e ho capito che ci sono dei problemi, me ne sono andata. Ma in realtà non ho fatto neanche in tempo ad arrivare".