Ashanti star della commedia romantica The Plus One

Ashanti sarà la protagonista del film The Plus One, una commedia romantica di cui la star della musica sarà anche la produttrice.

Le riprese inizieranno a dicembre in Florida e per ora non sono stati annunciati ulteriori dettagli riguardanti il cast e il regista coinvolto.

In The Plus One Ashanti, recentemente tra le interpreti di Honey Girls, avrà il ruolo di Lizzie, la cui unica richiesta rivolta a Marshall, che deve partecipare al suo matrimonio, è di non portare la sua ex Marie alle nozze. Il giovane, che è ancora innamorato, non rispetta però il desiderio della futua sposa e Marie farà tutto il possibile per rovinare la giornata con protagonista Lizzie.

La sceneggiatura del progetto è firmata da Austin H Garces e Brendan Bradley, mentre nel team della produzione ci saranno anche Danny Chan, Danny Roth, David Yates e Demetrius Spencer.

La cantante sta vivendo un momento particolarmente fortunato e nel 2022 otterrà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame dopo aver venduto in carriera oltre 27 milioni di dischi in tutto il mondo.