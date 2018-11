Artisti del Panettone: i segreti di Iginio Massari su Sky Uno!

Per celebrare il dolce simbolo della pasticceria italiana natalizia va in onda da lunedì 26 novembre in prima tv assoluta su Sky Uno - sarà disponibile anche su Sky On Demand - gli Artisti del Panettone, con i più grandi pasticceri del panorama nazionale ed internazionale. Prodotto da Level33, il programma è un viaggio da nord a sud nel Belpaese per scoprire i segreti del panettone artigianale: dagli ingredienti di assoluta qualità ai metodi di lavorazione, dal sapere della tradizione alla passione di chi lo crea. Undici puntate dedicate agli artisti del panettone, tra cui una sul Maestro dei Maestri, Iginio Massari, che avrà anche il ruolo di introdurre e chiudere ogni puntata.

Si parte dalla Lombardia dove il panettone è re indiscusso della tradizione con i pasticceri Vincenzo Santoro de La Martesana e Maurizio Bonanomi, per poi andare in Alta Badia insieme ad Andrea Tortora dell'hotel Rosa Alpina e del ristorante St. Hubertus, regno dello Chef tristellato Norbert Niederkofler. A Padova è la volta di Luigi Biasetto, mentre a Torino si incontra Fabrizio Galla. L'amore per il panettone non conosce confini, come dimostrano l'arte pasticcera di Gino Fabbri a Bologna e Paolo Sacchetti a Prato. Non manca una prestigiosa rappresentanza del sud con i campani Alfonso Pepe e Sal De Riso e il lucano Vincenzo Tiri.

Da Nord a Sud, su #SkyUno vi aspetta un viaggio all'insegna del gusto, dei profumi e di tanta fantasia: un mix che cambierà la vostra idea di panettone! pic.twitter.com/1up2QgXZh1 — Sky Uno (@SkyUno) 23 novembre 2018

Le prime 10 puntate andranno in onda con cadenza quotidiana dal lunedì al venerdì dal 26 novembre alle ore 19.10, mentre l'ultima con il Maestro Massari andrà in onda sabato 8 dicembre alle ore 18.45. Oltre a mostrare le fasi fondamentali della preparazione di questo lievitato apprezzato in tutto il mondo, gli episodi ci racconteranno la storia e il legame con il territorio dei pasticceri protagonisti. Si andrà alla scoperta dei loro laboratori e anche di altri luoghi per loro significativi, seguendo un ideale e dolcissimo fil rouge. Dal momento che, dei prodotti di qualità non si spreca nemmeno una briciola, nel finale di puntata 10 protagonisti proporranno una loro ricetta realizzata con parte del panettone avanzato.

Artisti del Panettone non è solo un format tv, ma è anche una experience nel cuore di Milano. All'interno di Palazzo dei Giureconsulti - sabato 8 e domenica 9 dicembre - i pasticceri saranno i protagonisti di una serie di incontri, degustazioni, live cooking e talk show che vedranno anche la partecipazione di personaggi dello showbiz. I Maestri pasticceri si confronteranno anche in un concorso che premierà il miglior panettone classico milanese d'Italia. Inoltre - dall'8 al 24 dicembre - nel loggiato del palazzo a pochi passi da Piazza Duomo, verrà allestito il temporary store dove il pubblico avrà l'occasione unica di acquistare i migliori panettoni italiani provenienti da ogni parte del Paese. Dal 26 novembre i panettoni si potranno acquistare anche su DestinationGusto.it, il negozio online di Intesa Sanpaolo.

Tutti lo mangiano a Natale, ma ogni regione ha la sua ricetta. Scoprite su #SkyUno dove vi porterà questo viaggio di gusto! pic.twitter.com/wgqlGZV4ME — Sky Uno (@SkyUno) 24 novembre 2018