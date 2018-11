Arthur Miller: Writer, il documentario sullo sceneggiatore stasera su Sky Arte!

Il ritratto intimo e privato di Arthur Miller, uno dei più grandi sceneggiatori del ventesimo secolo, va in onda in prima visione assoluta e in esclusiva su Sky Arte (canale 120, 400 di Sky) stasera, lunedì 12 novembre, alle 21.15.

Arthur Miller - Writer è il documentario realizzato dalla figlia dell'autore newyorkese, Rebecca Miller, che nel corso degli anni filma lunghe interviste al padre e raccoglie materiali d'archivio fornendo uno sguardo nuovo su aspetti inesplorati della creatività e della vita dello sceneggiatore. Tra le opere più note di Arthur Miller ci sono capolavori come Morte di un commesso viaggiatore, a Broadway nel 1949 e al cinema con Dustin Hoffman e John Malkovich nel 1985; Gli Spostati, film del 1961 con Clark Gable e Marilyn Monroe; La seduzione del male film del 1996 sulla caccia alle streghe con Daniel Day Lewis, Winona Ryder e Joan Allen, tratto dalla sua pièce teatrale "Il Crogiuolo", del 1953.

Oltre alle interviste, il documentario raccoglie scatti inediti, film amatoriali e lettere private che rivelano l'uomo dietro l'icona. Accanto: le testimonianze dei fratelli, dei figli, della terza moglie Inge Morath, dello sceneggiatore Thomas Kushner e di Mike Nichols. Dalla sua infanzia a Manhattan, segnata dalla crisi del 1929, ai suoi esordi, dalle conseguenze degli eventi storici del XX secolo sulla sua personalità e sul suo pensiero, fino al rapporto tormentato con Marilyn Monroe. Con Arthur Miller - Writer, riviviamo i momenti principali della vita di Miller attraverso lo sguardo unico e intimo di sua figlia.

La vita e la personalità di uno dei più grandi drammaturghi del ventesimo secolo raccontate dalla prospettiva unica della figlia, l'attrice e sceneggiatrice Rebecca Miller. Questa sera alle 21.15 non perdetevi "Arthur Miller - Writer". pic.twitter.com/Ui9e9K6Fsa — Sky Arte (@SkyArte) 12 novembre 2018