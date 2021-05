Arnold Schwarzenegger star di una nuova serie prodotta per Netflix

Arnold Schwarzenegger sarà il protagonista di una nuova serie televisiva destinata a Netflix, composta da otto episodi della durata di un'ora, ambientata nel mondo dello spionaggio. L'attore sarà coinvolto anche come produttore del progetto, ancora senza un titolo ufficiale.

Nel cast dello show ci sarà anche l'attrice Monica Barbaro, prossimamente tra i protagonisti del film Top Gun: Maverick, e la produzione sarà curata da Skydance TV.

La serie è stata creata da Nick Santora (Jack Reacher) e racconta quello che accade quando un padre, interpretato da Arnold Schwarzenegger, e sua figlia (Barbaro) scoprono che stanno lavorando in modo segreto per la CIA da anni, rendendosi così conto che il loro intero rapporto si basa su delle menzogne e non si conoscono affatto. Obbligati a unire le forze come partner, i due saranno al centro di eventi su tematiche universali legate alla famiglia in un contesto all'insegna di spie, azione e umorismo.

Arnold Schwarzenegger ha dichiarato: "I fan di tutto il mondo mi hanno chiesto per anni un'esperienza di questo tipo e finalmente ora l'avranno grazie ai nostri grandiosi partner di Skydance e Netflix. Sono incredibilmente entusiasta nell'iniziare a lavorare allo show con Nick, Monica e l'intero team".