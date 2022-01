Arnold Schwarzenegger dopo l'incidente: "Sta bene, è preoccupato per la donna coinvolta"

Arnold Schwarzenegger, questo fine settimana, è rimasto coinvolto in un brutto incidente automobilistico per le strade di Los Angeles. Fortunatamente un rappresentante della star ha appena fornito un aggiornamento positivo relativo allo stato psicofisico dell'attore austriaco naturalizzato statunitense.

Arnold si è scontrato, a bordo di una Yukon, con una Toyota Prius rossa, facendo sbattere il SUV contro il veicolo prima di tamponare anche una Porsche Cayenne e un'altra auto. Gli airbag di Schwarzenegger si sono attivati ​​e, secondo il suo portavoce, la star non ha riportato nessuna ferita: "Sta bene, è preoccupato unicamente per l'altra donna coinvolta, lei è rimasta ferita."

La donna in questione, che non è stata ancora identificata, è stata portata in ospedale d'urgenza dove è stata curata per le ferite riportate. Quando TMZ ha dato la notizia dell'incidente, inizialmente, ha riferito che la donna stava sanguinando pesantemente dalla testa.

Fonti vicine alle forze dell'ordine hanno riferito al notiziario locale che Arnold Schwarzenegger sarebbe stato l'unico responsabile dell'incidente: a quanto pare la star avrebbe svoltato a sinistra nonostante il semaforo fosse ancora rosso. Sembra che, almeno per adesso, l'interprete di Terminator non sia stato multato.