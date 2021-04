Arnold Schwarzenegger e suo figlio Joseph: foto e muscoli a confronto

Il figlio di Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, ha recentemente pubblicato una serie di incredibili scatti a torso nudo su Instagram in cui sembra assomigliare moltissimo al padre. Il 23enne, che ha deciso di seguire le orme di Arnold, sembra motivato a diventare un bodybuilder e ha messo in mostra i risultati del suo duro lavoro postando le foto sul suo profilo personale.

Joseph ha anche interpretato il suo primo ruolo come attore in una commedia di fantascienza, The Chariot, e anche questo sembra rispecchiare molto il percorso professionale di Arnold. "Sto seguendo le orme di mio padre perché sto facendo quello che voglio", ha detto Joseph al DailyMailTV in una recente intervista esclusiva. "Ho scelto di recitare perché mi interessa la recitazione, scelgo di concentrarmi su di me evitando di pensare ai paragoni."

Prima di diventare una star del cinema e poi un politico, suo padre era un campione di bodybuilder nella sua terra natale ed era di conseguenza conosciuto come la "quercia austriaca". Nel 1970, all'età di 23 anni, divenne il più giovane vincitore in assoluto del titolo di bodybuilding Mr.Olympia ma si ritirò soltanto un decennio dopo.

Schwarzenegger prese legalmente steroidi da giovane e, mentre era governatore della California, decise di raccontare la sua esperienza ad un giornalista di ABC News. Pur non approvando l'odierno uso di steroidi, Arnold dichiarò: "Non ne ho rimpianti perché a quel tempo, era qualcosa di nuovo, era appena arrivato sul mercato, era un farmaco, andavamo dal medico e lo prendevamo sotto la supervisione dei medici."