Arnold Schwarzenegger: "Una volta Danny DeVito mi fece fumare marijuana a mia insaputa"

Arnold Schwarzenegger ha ricordato quella volta in cui Danny DeVito gli mise della marijuana nel sigaro che stava fumando, a sua insaputa, facendolo sballare sul set di Junior, film in cui la coppia d'attori è stata diretta da Ivan Reitman.

Dopo una carriera improntata soprattutto sull'immagine del "macho", Arnold Schwarzenegger, icona del bodybuilding ed ex governatore dello stato della California, si gode i suoi 74 anni in compagnia dei suoi animali, tra cui l'amato pony e l'adorabile asinello. Questa settimana, l'attore è stato ospite di Jimmy Kimmel ed ha raccontato che ora le sue mattine prevedono l'alzarsi presto per sfamare i suoi amici a quattro zampe. Ha poi richiamato alla mente alcuni aneddoti riguardanti la sua carriera da attore, ricordando quella volta in cui Danny DeVito lo ha fatto sballare a sua insaputa. Tra gli anni '80 e '90, Schwarzenegger e DeVito sono stati protagonisti di due commedie dirette da Ivan Reitman, ovvero Junior e I gemelli. Tra i due c'era molta complicità e DeVito, durante le riprese di Junior, ha scelto di fare uno scherzo all'amico e collega. Un giorno, l'attore ha invitato Arnold nella sua roulotte per condividere un pasto italiano e, subito dopo, gli ha offerto un sigaro cubano. Alla fine, Arnold ha dovuto cancellare le sue battute, previste dopo il pranzo, mentre DeVito se la rideva, rivelando quindi di aver riempito di erba il sigaro. In tutto questo, il regista Ivan Reitman si chiedeva come fosse finito a dirigere un paio di "idioti" sballati.

Schwarzenegger ha quindi ammesso di aver provato a fare, tempo dopo, lo stesso identico scherzo a DeVito. Un'idea poco originale, che non ha sorpreso DeVito: l'attore, infatti, vedendo un sorridente Schwarzenegger offrirgli un enorme sigaro mentre si trovavano nel suo ufficio, ha fiutato quasi immediatamente la tentata "vendetta" dell'amico. "Ha fiuto per la marijuana", ha osservato Schwarzenegger, ridendo.