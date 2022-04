Arnold Schwarzenegger: il cast della sua nuova serie Netflix, da Jay Baruchel a Gabriel Luna

La nuova serie di spionaggio di Netflix con Arnold Schwarzenegger ha ufficialmente un cast: tra coloro che si uniranno alla star e a Monica Barbaro ci saranno Jay Baruchel, Aparna Brielle, Gabriel Luna, Andy Buckley, Milan Carter, Fortune Feimster, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio, Travis Van Winkle e altri.

Le nuove informazioni relative al progetto, che vedrà Schwarzenegger recitare in una serie TV per la prima volta in assoluto, sono state diffuse da Netflix attraverso un comunicato stampa che includeva anche una serie di dettagli a proposito degli attori e dei ruoli che interpreteranno.

Lo show, che per adesso non ha ancora un titolo, narrerà le vicende di Luke ed Emma (Schwarzenegger e la Barbaro) attraverso il genere dello spy drama, affrontando le classiche dinamiche dello spionaggio internazionale e aggiungendo al mix una buona dose di sequenze di azione e scene divertenti.

La sinossi ufficiale della serie con Arnold Schwarzenegger creata da Nick Santora (Jack Reacher, The Fugitive) recita: "Un padre (Schwarzenegger) e la figlia (Barbaro) sono entrambi agenti segreti della CIA ma nessuno dei due è consapevole dell'occupazione dell'altro. Quando entrambi vengono a conoscenza della situazione, capiscono che la loro relazione è in realtà fondata su una serie di bugie, e che non conoscono davvero chi hanno davanti. Presto saranno però costretti a fare squadra sul campo e a lavorare come partner... La serie ci mostrerà dinamiche familiari dal sapore universale su uno sfondo globale di spie, fantastica azione e humor".