Armor Wars: Yassir Lester sceneggiatore della serie con star Don Cheadle

Armor Wars ha trovato lo sceneggiatore che si occuperà della serie Marvel: sarà Yassir Lester a sviluppare il nuovo progetto con star Don Cheadle destinato a Disney+.

Il Marvel Cinematic Universe continuerà a espandersi sul piccolo schermo e lo show è solo uno dei nuovi tasselli che debutteranno sul piccolo schermo intrecciandosi con quanto raccontato nei film.

Armor Wars avrà come protagonista Don Cheadle nella parte di James Rhodes, ovvero War Machine. Per ora non è stato svelato alcun dettaglio riguardante la trama degli episodi che potrebbero, secondo alcune indiscrezioni, mostrare quello che accade se la tecnologia sviluppata da Tony Stark finisse nelle mani sbagliate. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, produrrà la serie che è attualmente nelle prime fasi di sviluppo.

Yassir Lester ha già collaborato con Cheadle in occasione della serie Black Monday, realizzata per Showtime, e il suo pitch sembra aver entusiasmato i vertici dei Marvel Studios e l'attore,